Levante a Sanremo 2026 con Sei tu | il successo l' ex famoso la maternità e l' amore per Pietro

In gara nella 76ª edizione del Festival di Sanremo, dal 24 al 28 febbraio 2026, c'è anche la cantautrice Levante, al suo ritorno sul palco del Teatro Ariston a tre anni dalla sua ultima partecipazione alla kermesse canora, quando si è classificata al 23° posto con Vivo, primo singolo estratto dal suo quinto album, Opera futura. Levante porterà a Sanremo 2026 il brano Sei tu, di cui figura come unica autrice. Per questa sua terza partecipazione in gara, la 38enne ha deciso di puntare sull'amore visto come una forza travolgente e totalizzante. "Racconta del desiderio di esprimere l'amore. Un elenco infinito di quelle che sono le sensazioni fisiche che l'amore ci fa provare. E chissà se questa persona riuscirà a farlo", ha dichiarato Levante a Sarà Sanremo al fianco di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

