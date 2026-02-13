Prato comunità cinese vittima e carnefice ancora al centro dell’attività dei carabinieri

Prato, comunità cinese vittima e carnefice ancora al centro dell’attività dei carabinieri PRATO – Il distretto pratese si conferma un crocevia pericoloso dove le rotte della criminalità organizzata, del falso monetario e della microcriminalità predatoria si intrecciano in un mix esplosivo che mette nel mirino, a fasi alterne, la comunità cinese sia come carnefice sia come vittima. Questa situazione ha portato i carabinieri a intensificare i controlli, con diverse operazioni in strada e nelle aziende, per tentare di riportare ordine in un territorio segnato da tensioni e violenze.

PRATO – Il distretto pratese si conferma un crocevia pericoloso dove le rotte della criminalità organizzata, del falso monetario e della microcriminalità predatoria si intrecciano in un mix esplosivo che mette nel mirino, a fasi alterne, la comunità cinese sia come carnefice sia come vittima. Due operazioni distinte, condotte nelle ultime ore tra Prato e Montemurlo, aprono uno squarcio inquietante su un sottobosco fatto di monete false, droga pesante e rapine brutali consumate all'ombra dei grandi poli commerciali etnici. Il primo fatto è avvenuto la sera del 9 febbraio, intorno alle 21,30, quando in una zona appartata nei pressi del cimitero di Prato i carabinieri hanno sorpreso un cittadino cinese di 29 anni all'interno di una Peugeot 208 a noleggio.