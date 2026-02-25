Leonardo | Cingolani siamo sulla strada giusta sono i risultati che avevamo in mente

Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - In Leonardo "penso che abbiamo raggiunto i risultati 'giusti', quelli che avevamo in mente" quando è iniziata la trasformazione sostenuta negli ultimi tre anni dall'attyuale management. Lo ha sottolineato l'ad del gruppo Roberto Cingolani presentando i risultati 2025, dell'ultimo anno del suo mandato. "Abbiamo portato avanti una interessante trasformazione negli ultimi 3 anni con una crescita dei ricavi (+10,9% lo scorso anno) incoraggiante ma è ancora di più quella dell'Ebita". "All'inizio - ha ammesso - non eravamo soddisfatti, l'obiettivo era quello di un cash flow" più 'interessante' (+20,5% sul 2024) "ma ora siamo sulla strada giusta". Cingolani ha evidenziato il calo del debito (-67% nei tre anni) "grazie a risparmi, efficienza e razionalizzazione del portafoglio ma anche alla maggiore generation di cash". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche:

Migranti, Meloni: "I risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta"

Fiorentina-Milan, Vanoli: "Contento che ci sia delusione per il pari. Siamo sulla strada giusta"