L'articolo analizza le dichiarazioni della Premier Meloni sui recenti risultati in materia di migranti, sottolineando come questi dati rafforzino la linea adottata dal governo. Meloni evidenzia il progresso fatto negli ultimi anni e l'importanza di proseguire su questa direzione per affrontare efficacemente le sfide legate alla gestione dei flussi migratori.

“I risultati raggiunti negli ultimi anni ci incoraggiano ad andare avanti e ci dicono che siamo sulla strada giusta". Giorgia Meloni, intervenendo in video collegamento alla seconda Conferenza internazionale dell'Alleanza globale per contrastare il traffico di migranti a Bruxelles, non ha dubbi sull'operato del governo in tema immigrazione. E lo dice forte e chiaro senza timore di smentita. "Il drastico calo dei flussi migratori irregolari verso l' Europa, così come la significativa diminuzione dei decessi e delle sparizioni di migranti nel Mediterraneo, insieme ai progetti di formazione e migrazione legale, dimostrano che la nostra cooperazione funziona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Migranti, Meloni: "I risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta"

Bruxelles. Il Consiglio condivide la strategia di Giorgia Meloni sui migranti; ha approvato i regolamenti sui Paesi di origine sicuri (compresa, finalmente, una lista Ue di questi Paesi) che consentiranno di respingere le richieste di asilo infondate degli immigr - facebook.com Vai su Facebook

Governo: Conte, 'su tasse, migranti e sicurezza Meloni ha fallito' - "Io dico quello che ho già detto pubblicamente l'ultima volta che lei è venuta in Parlamento alla Camera dei Deputati. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it