Milan Simone ricorda | Supercoppa in USA? Mi colpì l’entusiasmo dei tifosi Fu una grande esperienza

Marco Simone rivive l’emozione della Supercoppa italiana giocata negli Stati Uniti, un’esperienza che lo ha colpito profondamente. L’ex attaccante del Milan ha condiviso con 'La Gazzetta dello Sport' i ricordi di un evento unico, dominato dall’entusiasmo dei tifosi e dall’atmosfera speciale che ancora oggi rimane impressa nella sua memoria. Un momento di calcio internazionale che ha lasciato il segno nella storia del club e nella sua carriera.

