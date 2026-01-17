Nominata la Consulta dei giovani | Porteranno entusiasmo e nuova visione

Il Comune di Siena ha ufficialmente nominato i membri della Consulta dei giovani, un organismo previsto dal nuovo statuto comunale. Questa nomina mira a coinvolgere attivamente i giovani nella vita cittadina, portando entusiasmo e una nuova prospettiva nelle decisioni pubbliche. La Consulta rappresenta un'opportunità per ascoltare le esigenze e le idee dei giovani, contribuendo a sviluppare progetti e iniziative condivise per il futuro della comunità.

Il Comune di Siena ha effettuato la nomina dei componenti della Consulta Giovanile, organo partecipativo previsto dal nuovo statuto. Ne faranno parte Manuel Argentini, Lavinia Bambi Bonechi, Alissa Berrettini, Francesco Bracci, Jacopo Brogi, Gabriele Capitani, Luigi Capone, Valerio Chiari, Nina Dringoli, Gabriele El Seed, Lorenzo Fabbri, Cesare Finetti, Ludovico Finucci, Gabriele Gazzilli, Matilde Vittoria Guazzini, Nicole Lorenzoni, Lorenzo Maria Maggiorelli, Vittoria Maria Marcucci, Leonardo Margheriti, Giovanni Margiacchi, Lorenzo Mastroianni, Zahira Miftah, Michele Minacci, Alessia Motta, Enzo Lucio Nicolais, Andrea Rebecca Orta, Matteo Parodi, Michelangelo Pasquini, Edoardo Passaro, Niccolò Pizzatti, Guglielmo Quattrini, Arianna Ranieri, Benedetta Ripa, Rebecca Scampaddu, Edoardo Siveri, Francesco Pio Viceconte, Tancredi Vigni, Yuri Karol Zoppi.

