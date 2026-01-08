E se improvvisamente, per un errore amministrativo, il vostro matrimonio non avesse più alcun valore? Bel problema. Anche se la bizzarria della situazione si presta ad infiniti spunti comici. Come si scopre con "I Promossi Sposi", da oggi al Teatro Manzoni. È il ritorno dei Legnanesi nel salotto buono della città. Piccolo evento. Specie per chi segue con passione la compagnia dialettale en travesti più famosa del Paese. Qui al solito in lunghissima tenitura (un mese e mezzo), pronti ancora una volta a stravolgere il botteghino. Fenomeno d’altronde illeggibile il loro. Dai tratti misteriosi. Anche se poi basta vederli sul palco per capire la ricetta del successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Promossi Sposi“, l’atteso ritorno dei Legnanesi

Leggi anche: L’atteso ritorno di Arisa a Sanremo, la strana coppia Afef e Tronchetti Provera e Chanel Totti e il mistero dei mancati auguri al fratello Cristian

Leggi anche: Non si trova l'accordo, saltano gli spettacoli dei Legnanesi a Novara

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Con I Legnanesi l'amore è tutto da ridere: aprono il 2026 con "I Promossi Sposi" - Tutto ha inizio con una notizia incredibile: Giovanni, insolitamente triste e abbattuto, comunica a Teresa e Mabilia qualcosa che sconvolge la quotidianità della famiglia Colombo. tgcom24.mediaset.it

'I Promossi Sposi' secondo i Legnanesi al Teatro Duse di Bologna - Tra risate, pettegolezzi di cortile e scintillanti numeri di rivista, I Legnanesi tornano al Teatro Duse di Bologna con il nuovo spettacolo I Promossi Sposi, in scena il 13 e 14 dicembre alle 21 e ... ansa.it

Tra risate, pettegolezzi di cortile e scintillanti numeri di rivista, I Legnanesi, PAGINA UFFICIALE vi aspettano questo pomeriggio con il nuovo spettacolo: 'I Promossi Sposi'. Un titolo ironico e affettuoso, che strizza l’occhio al celebre romanzo manzoniano, ma so - facebook.com facebook

#duse2526 #ILegnanesi tornano al Duse di con 'I Promossi Sposi', in scena questa sera e domani 14 dicembre alle ore 16 Uno spettacolo che unisce comicità, tradizione e grandi numeri di rivista, tra risate e pettegolezzi di cortile teatroduse.it/spettacoli/i-l x.com