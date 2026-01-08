Promossi Sposi l’atteso ritorno dei Legnanesi

E se improvvisamente, per un errore amministrativo, il vostro matrimonio non avesse più alcun valore? Bel problema. Anche se la bizzarria della situazione si presta ad infiniti spunti comici. Come si scopre con "I Promossi Sposi", da oggi al Teatro Manzoni. È il ritorno dei Legnanesi nel salotto buono della città. Piccolo evento. Specie per chi segue con passione la compagnia dialettale en travesti più famosa del Paese. Qui al solito in lunghissima tenitura (un mese e mezzo), pronti ancora una volta a stravolgere il botteghino. Fenomeno d’altronde illeggibile il loro. Dai tratti misteriosi. Anche se poi basta vederli sul palco per capire la ricetta del successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

