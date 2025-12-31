È morta Tatiana Schlossberg nipote di JFK | aveva 35 anni e una rara malattia

Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, è venuta a mancare all’età di 35 anni a causa di una rara malattia. La sua morte riporta l’attenzione sulle storie che circondano la famiglia Kennedy, spesso accompagnate da leggende e supposizioni. Un evento che suscita riflessioni sulla fragilità e le sfide di questa famiglia pubblica, spesso al centro di notizie e racconti che si intrecciano tra realtà e mito.

Si torna a parlare di maledizione dei Kennedy. Un titolo che attira, ormai da generazioni. Qualsiasi tragedia colpisca questa ampia e celebre famiglia, ecco saltare fuori quest'assurda leggenda metropolitana. A far discutere in queste ore è la morte di Tatiana Schlossberg, nipote di JKF. Deceduta ad appena 35 anni dopo anni trascorsi a convivere con una rara forma di leucemia. Dinanzi a qualcosa del genere, parlare di maledizione è un'offesa. È ridicolizzare una tragedia. Più che parlare del 35esimo presidente degli Stati Uniti, dunque, spieghiamo chi era sua nipote. Chi era Tatiana Schlossberg.

