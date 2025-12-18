Lega del Filo d' Oro | da 61 anni al fianco delle persone sordocieche per trasfromare buio e silenzio in speranza

Da oltre sei decenni, la Lega del Filo d’Oro si dedica a trasformare il buio e il silenzio in speranza, offrendo supporto alle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale. Nato nel 1964 dall’iniziativa di una donna sordocieca, un sacerdote e volontari, il nostro impegno continua a essere un faro di solidarietà e rinascita per chi affronta le sfide di queste condizioni.

OSIMO - Sessantuno anni di impegno al fianco delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale: il 20 dicembre 1964 nasceva, per volontà di una tenace donna sordocieca, di un giovane sacerdote e di un piccolo gruppo di volontari, la Lega del Filo d'Oro. Da allora quel filo prezioso.

Lega del Filo d’Oro, sabato 20 all'Eur uno spettacolo per raccogliere fondi per i sordociechi e i loro familiari - La seconda edizione della serata di musica e volontariato, organizzata da Giovanna Bario, vedrà la partecipazione della Fanfara dei Carabinieri di Roma e di tanti artisti: da Maria Sofia Palmieri alla ... roma.corriere.it

