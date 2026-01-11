Truffe online smascherate dai Carabinieri di Montefusco | due denunciati

I Carabinieri di Montefusco hanno recentemente individuato e denunciato due persone coinvolte in truffe online. L’Arma si impegna quotidianamente a proteggere i cittadini, anche nel campo digitale, adattando le proprie competenze alle nuove minacce del cybercrime. Questo intervento dimostra l’importanza di vigilare e di agire prontamente contro le frodi in rete, garantendo così maggiore sicurezza per la comunità.

Prossimità e vicinanza al cittadino sono caratteristiche che da sempre contraddistinguono l’operato dell’Arma dei Carabinieri, che nel tempo ha saputo adeguare le proprie capacità investigative alle nuove sfide, in particolare a quelle connesse al mondo cyber.Alle costanti campagne di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

