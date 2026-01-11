Truffe online smascherate dai Carabinieri di Montefusco | due denunciati

I Carabinieri di Montefusco hanno recentemente individuato e denunciato due persone coinvolte in truffe online. L’Arma si impegna quotidianamente a proteggere i cittadini, anche nel campo digitale, adattando le proprie competenze alle nuove minacce del cybercrime. Questo intervento dimostra l’importanza di vigilare e di agire prontamente contro le frodi in rete, garantendo così maggiore sicurezza per la comunità.

Prossimità e vicinanza al cittadino sono caratteristiche che da sempre contraddistinguono l’operato dell’Arma dei Carabinieri, che nel tempo ha saputo adeguare le proprie capacità investigative alle nuove sfide, in particolare a quelle connesse al mondo cyber.Alle costanti campagne di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Truffa online a Montefusco, vittima un 40enne: due denunciati

Leggi anche: Montella, truffe online: dieci denunciati per finti investimenti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Rieti, cibo per animali e pellet scontati: salgono le denunce per le truffe; Incidente sulla Salaria, un ferito in codice rosso al Gemelli.

Rieti, ibo per animali e pellet scontati: salgono le denunce per le truffe - Annunci di affari spropositati, prodotti “miracolosi” a basso costo, vacanze da sogno a prezzi stracciati oppure lo stagionale raggiro del pellet o del cibo per ... ilmessaggero.it

Truffe online, scoperta tra Pisa e Firenze una centrale dello smishing - I carabinieri di Chieti hanno scoperto tra le province di Pisa e Firenze una vera e propria centrale delle truffe telematiche specializzata nello 'smishing', la tecnica fraudolenta che induce le ... ansa.it

MISURATORI SENZA PUNTURA OCCHIO ALLE TRUFFE ONLINE Hai già letto la prima pagina del settimanale Abbonati ora https://www.lidentita.it - facebook.com facebook

#Codici torna in tv per aiutare i #consumatori a difendersi dalle #truffe online e telefoniche. Le frodi più pericolose, gli ultimi casi di cronaca ed alcuni consigli utili per non cadere in trappola a @fuoritgtg3. x.com