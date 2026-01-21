Ciclone Harry da dove arrivano le onde record che hanno devastato le coste del Sud Pasini Cnr | Non siamo preparati

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni alle coste del Sud, generando onde di portata eccezionale. Secondo Pasini del CNR, l’Italia non è ancora adeguatamente preparata a fronteggiare eventi di questo tipo. La situazione richiede un’analisi approfondita delle cause e delle misure necessarie per migliorare la resilienza delle aree colpite. La conta dei danni è in corso mentre si valutano le azioni per prevenire future emergenze simili.

La furia del ciclone Harry ha seminato devastazione e ora, nel pieno dell’emergenza, inizia la conta dei danni. E la riflessione su quanto accaduto in Calabria, Sardegna e Sicilia. Questa volta insieme a nubifragi, temporali e venti di tempesta, sono arrivate anche le mareggiate, con onde oltre i 10 metri. A Catania, ha ceduto una porzione del costone roccioso che sostiene carreggiata e pista ciclabile del lungomare, mentre è interrotta a causa dei crolli la ferrovia Catania-Messina. Nelle isole Eolie l’acqua ha invaso porti, strade e abitazioni. Nel Cagliaritano il mare è penetrato per circa 100 metri tra le case e non è andata meglio a Catanzaro, dove ha trasportato acqua e sabbia, inondando esercizi commerciali e l’ufficio postale nell’area del porto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia: allerta meteo rossa ed evacuazioni. Rischio alluvione, venti fortissimi, mareggiate e onde di 8 metriIl ciclone Harry sta attraversando il Sud Italia, portando condizioni meteorologiche estreme.

Maltempo, il ciclone Harry si abbatte sull’Italia: il mare invade le strade, onde fino a 10 metriIl maltempo causato dal ciclone Harry sta colpendo duramente l’Italia centrale, con mareggiata e onde fino a 10 metri che invadono le strade.

