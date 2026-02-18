Prezzo del caffè in aumento colpa del cambiamento climatico | temperature troppo alte

Il prezzo del caffè sale a causa del cambiamento climatico, che ha provocato temperature troppo alte nelle piantagioni. Le alte temperature riducono la produzione di chicchi di qualità e aumentano i costi di raccolta. In alcune aree, le piantagioni devono affrontare siccità e ondate di calore che indeboliscono le piante, rendendo più difficile mantenere i raccolti. Con quasi 2,2 miliardi di tazze consumate ogni giorno nel mondo, il rischio è che il caffè diventi sempre più raro e costoso.

Fa troppo caldo per il caffè. Una delle bevande più famose e popolari al mondo, con quasi 2,2 miliardi di tazze consumate ogni giorno, è destinata a diventare un prodotto molto costoso e di nicchia. L’approvvigionamento mondiale, infatti, è sotto stress. Troppe le incognite dettate dal cambiamento climatico, tra caldo e piogge abbondanti che limitano o danneggiano in maniera irreparabile i raccolti o il terreno su cui si coltiva. Anche la questione temperature è rilevante: anche soltanto osservando la variazione dal 2021 al 2025, è stato possibile stimare che, superata la soglia dei 30 °C, il caffè si danneggi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo del caffè in aumento, colpa del cambiamento climatico: temperature troppo alte Intossicazioni alimentari in aumento? Gli studi scientifici lo dimostrano: è anche colpa del cambiamento climaticoL’aumento delle intossicazioni alimentari è un fenomeno che preoccupa sempre di più. Leggi anche: Alluvioni e frane nel Sud-Est Asiatico ed oltre 1300 vittime. E’ tutta colpa del cambiamento climatico? Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il caffè non può più essere venduto a meno di 1,50€: il bar che sta facendo discutere; La tazzina parla vietnamita: cresce l’export del caffè anche verso l’Italia; Bergamo, aumenta il prezzo del caffè: barista bersagliato di commenti; Caffé e tecnologia: l'innovazione avanza. Prezzo del caffè in aumento, colpa del cambiamento climatico: temperature troppo alteCaldo record e piogge minacciano le piantagioni: il caffè rischia di diventare un prodotto di nicchia con prezzi alle stelle. Ecco perché ... quifinanza.it Il prezzo del caffè in Italia: inflazione, consumi e differenze territorialiDal 2019 al 2024 il caffè al bar cresce più dell’inflazione. Dati ISTAT, confronto con il consumo domestico e differenze territoriali. newsfood.com Caffè: cosa stabilisce il prezzo che paghiamo Ogni secondo in Italia si consumano 1100 tazzine di caffè al secondo, 95 milioni al giorno: beviamo caffè diversi per qualità e prezzo, da cosa derivano queste differenze Mi Manda Rai Tre in diretta sabato e do facebook