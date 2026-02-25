le scuse di bill gates allo staff della sua fondazione per i legami con epstein

Bill Gates si è scusato con lo staff della Gates Foundation per i suoi legami con Jeffrey Epstein: pur ammettendo di aver commesso errori che hanno gettato un’ombra sull’organizzazione filantropica, ha comunque messo in chiaro di non aver preso parte ai crimini sessuali del finanziere morto suicida in carcere nel 2019. La notizia, riportata dal Wall Street Journal, è stata successivamente confermata dalla Gates Foundation. Le relazioni extraconiugali con due donne russe. Nel corso di un’assemblea, Gates ha ammesso di aver avuto relazioni extraconiugali con due donne russe, che però non erano vittime dei traffici sessuali di Epstein: una giocatrice di bridge, conosciuta durante un torneo, e una fisica nucleare, incontrata per motivi di lavoro. «Non ho fatto né visto nulla di illecito», ha dichiarato il miliardario, che ha raccontato di aver iniziato a frequentare Epstein nel 2011, dopo la condanna per aver indotto una minorenne alla prostituzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Dalla Russia con amore e con una malattia venerea: Bill Gates inguaiato dai file di Epstein. La sua fondazione smentisceTra i nuovi file dell’inchiesta pubblicati dal dipartimento di Giustizia americano, spuntano documenti che coinvolgono anche Bill Gates.

Melinda Gates sul nome del marito Bill Gates negli Epstein file: «Ho preso le distanze e messo fine al mio matrimonio. Le vittime meritano giustizia»Melinda Gates rompe il silenzio e conferma di aver preso le distanze dal marito Bill Gates.

Argomenti discussi: L'attore che faceva Buffalo Bill nel Silenzio degli innocenti ha chiesto scusa alle persone trans per la pessima rappresentazione che il film faceva di loro; Ted Levine su Il silenzio degli innocenti: Buffalo Bill è stato dannoso per le persone trans; Il filo del ricatto – dead man’s wire; Il filo del ricatto - Dead Man’s Wire: il film che scuote la coscienza, al cinema dal 19 febbraio.

Da Sting a Bill Gates, sempre più vip tagliano l’eredità ai figli e riscrivono l’etica della ricchezza #sting x.com

Il contenuto degli Epstein files pesa come un macigno anche su Bill Gates, che ha deciso di annullare il suo discorso previsto per oggi al summit sull'intelligenza artificiale in India - facebook.com facebook