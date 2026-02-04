Melinda Gates sul nome del marito Bill Gates negli Epstein file | Ho preso le distanze e messo fine al mio matrimonio Le vittime meritano giustizia

Melinda Gates rompe il silenzio e conferma di aver preso le distanze dal marito Bill Gates. In un’intervista, la filantropa spiega di aver messo fine al matrimonio dopo aver scoperto i legami di Gates con Epstein, e ribadisce che le vittime di quelle vicende meritano giustizia. Già in passato aveva accennato a problemi di infedeltà, ma ora si concentra sulla necessità di fare chiarezza e di fare giustizia per chi ha sofferto.

È proprio Melinda French Gates, ex moglie dell'imprenditore, da cui ha divorziato nel 2021, a prendere parola a riguardo. In una puntata del podcast Wild Card di NPR, che sarà disponibile dal 5 febbraio, Melinda Gates ha risposto alle domande della conduttrice Rachel Martin sul coinvolgimento di Bill Gates: «Ci sono nuovi presunti dettagli sul suo comportamento passato e voglio darti l'opportunità di rispondere nel modo che preferisci». La filantropa ha acconsentito. Melinda Gates aveva già accennato all'infedeltà dell'ex marito e ai suoi legami con Epstein nel suo libro di memorie, The Next Day, pubblicato dopo il divorzio, in cui parlava dei problemi nella relazione, in particolare tra il 2019 e il 2020, tanto da essere tormentata da incubi notturni.

Approfondimenti su Bill Gates Epstein Melinda contro Bill Gates: "Giustizia per le vittime di Epstein, tocca al mio ex marito rispondere" Melinda Gates torna a parlare e mette in discussione il passato con Bill Gates. Bill Gates e il piano per le pandemie nei file Epstein: perché la teoria del complotto non regge Dopo la pubblicazione di nuovi documenti sui file Epstein, sui social circolano di nuovo teorie del complotto che coinvolgono Bill Gates. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bill Gates Epstein Argomenti discussi: Quando Melinda French Gates raccontava: Il divorzio da Bill? Dietro alle apparenze erano successe cose di cui non ero al corrente; Nei file Epstein spunta Bill Gates: Contagiato da donne russe, curò Melinda di nascosto; Melinda Gates: Bill dovrebbe essere intervistato sui file di Epstein; Epstein Files/2 Tutto su Bill Gates: email, accuse, smentite. Epstein, Melinda contro Bill Gates: Giustizia per le vittime. Interrogate il mio ex maritoL'ex moglie del fondatore di Microsoft: «Posso mettere da parte la mia tristezza e guardare quelle ragazze e pensare: Oh mio Dio, come può succedere loro una cosa del genere?» ... msn.com Melinda Gates contro Bill: «Ho chiuso il mio matrimonio per scappare dal fango di Epstein»L'ex moglie del fondatore di Microsoft non risparmia critiche all'ex marito: «Bill deve rispondere di questo fango, non io» ... iodonna.it la Repubblica. . Dopo che il nome dell'ex marito Bill Gates è comparso negli Epstein Files, Melinda March Gates ha deciso di parlare con Rachel Martin del caso e della crisi del suo matrimonio nel podcast Wild card della National Public Radio americana.

