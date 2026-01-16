Arrivano le ruspe | giù la vecchia scuola

Le ruspe sono giunte per la demolizione della vecchia scuola Bellani di via Foscolo. La struttura, simbolo di molte generazioni, verrà sostituita con un nuovo edificio. Il processo di smantellamento segna la fine di un’epoca e l’inizio di un intervento di riqualificazione nel quartiere. La demolizione rappresenta un passaggio importante nel percorso di rinnovamento dell’area, rispettando le esigenze di sicurezza e modernizzazione.

Addio alla vecchia scuola Bellani. Sono arrivate le ruspe pronte a demolire la struttura della storica scuola di via Foscolo. Un anno fa, proprio in questo periodo, c’era stato il maxi trasloco con lo spostamento degli alunni dalla storica scuola, che conta circa 60 anni di storia, alla vicina Citterio e in parte nella grande “scuola prefabbricata” allestita temporaneamente nel cortile. Un intervento molto importante quello eseguito nel corso del 2025 con la rimozione di tutte le componenti di amianto presenti all’interno della vecchia struttura. Una modalità di costruzione che in quegli anni era molto diffusa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Le ruspe di Pedemontana a scuola . Installata la centralina antismog Leggi anche: La vecchia faida tra i boss di Borgetto, dopo condanne pesanti arrivano le assoluzioni per due imputati Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Muraglia si parte, arrivano le ruspe: via alla demolizione dell’ospedale - facebook.com facebook

