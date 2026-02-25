Le probabili formazioni di Juve-Galatasaray | bocciatura pesante e la scelta su Yildiz

La Juventus ha subito una pesante sconfitta per 5-2 a Istanbul, e questa sera affronta il Galatasaray con la speranza di ribaltare il risultato. La decisione di spostare Yildiz in panchina ha suscitato molte discussioni tra i tifosi, mentre Spalletti sceglie la formazione più adatta per la sfida decisiva. I bianconeri devono vincere per rimanere in corsa, e la pressione si fa sentire prima del calcio d’inizio.

La Juventus all'Allianz Stadium ospita il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League: le possibili scelte di Spalletti Match da dentro o fuori per la Juventus, chiamata a un'impresa storica questa sera per ribaltare il fragoroso 5-2 di Instabul nel playoff di Champions contro il Galatasaray. Il momento resta delicato in casa bianconera, con Luciano Spalletti atteso da una settimana decisiva tra Europa e campionato. Tra poche ore l'Everest turco, mentre domenica la 'Vecchia Signora' è attesa dal fondamentale scontro diretto nella tana della Roma.

Probabili formazioni Juve Galatasaray: le possibili scelte di Spalletti per il ritorno dei play-off di Champions League. La possibile scelta a sinistraSpalletti ha deciso di far partire McKennie sulla corsia sinistra, lasciando Kostic in panchina, per il ritorno dei play-off di Champions League tra Juve e Galatasaray.

Probabili formazioni Inter Juve, la scelta di Chivu su Barella e Calhanoglu: uno titolare e uno in panchina. Le ultimissimeLa sfida tra Inter e Juventus si avvicina e le ultime notizie sulle formazioni sembrano ormai definite.

La probabile formazione per #JuveGalatasaray: #Perin tra i pali con la coppia #Gatti #Kelly e i terzini #Kalulu e #McKennie In mediana #Thuram e #Locatelli a fare diga a centrocampo, con la qualità di #Koopmeiners tra le linee In attacco #David unic - facebook.com facebook

Juve-Galatasaray, Sky, Amazon Prime o Now Dove vederla in tv e in streaming x.com