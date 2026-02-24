Probabili formazioni Juve Galatasaray | le possibili scelte di Spalletti per il ritorno dei play-off di Champions League La possibile scelta a sinistra

Spalletti ha deciso di far partire McKennie sulla corsia sinistra, lasciando Kostic in panchina, per il ritorno dei play-off di Champions League tra Juve e Galatasaray. La scelta deriva dalla volontà di rafforzare il centrocampo e migliorare l’equilibrio della squadra. Questa mossa potrebbe influenzare il ritmo del match e le strategie offensive di entrambe le squadre. La partita promette di essere un banco di prova importante per i tecnici e i giocatori.

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Galatasaray: le possibili scelte di Spalletti per il ritorno dei play-off di Champions League. La possibile scelta a sinistra

Probabili formazioni Juve Galatasaray, Spalletti sembra intenzionato a schierare McKennie a sinistra con Kostic ancora dalla panchina. La notte della verità è alle porte. Dopo il pesante passivo dell’andata, il tecnico Luciano Spalletti è chiamato a disegnare una formazione in grado di ribaltare la situazione. Il primo grande dilemma per l’allenatore toscano riguarda le corsie esterne della difesa. Con gli squalificati Cambiaso e Cabal: McKennie favorito per il ruolo di esterno sinistro in difesa. Davanti a Di Gregorio, la linea a quattro dovrebbe essere completata, oltre all’americano, da Kalulu, Gatti e Kelly. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Probabili formazioni Galatasaray Juve: le possibili scelte di Spalletti per l’andata del playoff di Champions LeagueLuciano Spalletti ha scelto i suoi giocatori per la partita tra Galatasaray e Juventus, che si gioca questa sera per l’andata del playoff di Champions League. Probabili formazioni Galatasaray Juve: chi sostituirà David. Un giocatore resta in dubbio, le possibili scelte di Spalletti al Rams ParkIl nome di David spinge Spalletti a valutare diverse opzioni in vista della partita tra Galatasaray e Juventus, che si giocherà domani al Rams Park. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Osimhen-Lang, McKennie punta? Le probabili formazioni di Galatasaray-Juve; Le ultime su Thuram e sulle scelte in attacco di Spalletti; Anteprima Galatasaray - Juventus, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Juve, la probabile formazione contro il Galatasaray: Spalletti prova l'impresa così. Juventus – Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingJuventus – Galatasaray dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it Juventus-Galatasaray probabili formazioni, ultime dai campi: Yildiz in dubbio, la scelta tra i paliLa Juventus ospita il Galatasaray nel ritorno dei play off di Champions League: in palio il passaggio del turno ma servirà l'impresa ... juvelive.it Juve, cambio tra i pali per la sfida al Galatasaray Tentazione Perin. Giusto dargli una chance da titolare Luciano Spalletti riflette. L’errore di Di Gregorio nella partita contro il Como, che ha seguito quello contro l’Inter, e il preoccupante dato di 13 gol subit - facebook.com facebook . @juventusfc | Bremer e Yildiz si allenano con il gruppo in vista del Galatasaray x.com