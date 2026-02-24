Probabili formazioni Juve Galatasaray | le possibili scelte di Spalletti per il ritorno dei play-off di Champions League La possibile scelta a sinistra

Spalletti ha deciso di far partire McKennie sulla corsia sinistra, lasciando Kostic in panchina, per il ritorno dei play-off di Champions League tra Juve e Galatasaray. La scelta deriva dalla volontà di rafforzare il centrocampo e migliorare l’equilibrio della squadra. Questa mossa potrebbe influenzare il ritmo del match e le strategie offensive di entrambe le squadre. La partita promette di essere un banco di prova importante per i tecnici e i giocatori.

Probabili formazioni Juve Galatasaray, Spalletti sembra intenzionato a schierare McKennie a sinistra con Kostic ancora dalla panchina. La notte della verità è alle porte. Dopo il pesante passivo dell’andata, il tecnico Luciano Spalletti è chiamato a disegnare una formazione in grado di ribaltare la situazione. Il primo grande dilemma per l’allenatore toscano riguarda le corsie esterne della difesa. Con gli squalificati Cambiaso e Cabal: McKennie favorito per il ruolo di esterno sinistro in difesa. Davanti a Di Gregorio, la linea a quattro dovrebbe essere completata, oltre all’americano, da Kalulu, Gatti e Kelly. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

