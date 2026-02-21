Sanremo 2026 | Sal Da Vinci sfida i pregiudizi con un inno neomelodico

Sal Da Vinci porta il suo stile neomelodico a Sanremo 2026, sfidando i pregiudizi sulla musica partenopea. Con il suo inno, ha coinvolto il pubblico e ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori. La sua presenza in questa manifestazione rappresenta un chiaro segnale di apertura verso generi meno convenzionali. La performance ha acceso un dibattito sulla varietà delle tradizioni musicali italiane. La kermesse continua a sorprendere con scelte audaci e inaspettate.

Sanremo 2026: Sal Da Vinci rivendica l'anima neomelodica e sfida i pregiudizi, aprendo un dibattito sull'identità musicale italiana. Sal Da Vinci torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con "Per Sempre Sì", un brano che si preannuncia come una riflessione sull'amore e sulla promessa di restare insieme. La sua partecipazione segna un ritorno dopo un'esperienza sanremese particolarmente intensa nel 2023, culminata in un inatteso terzo posto dopo una riammissione in gara. L'artista napoletano, reduce da un periodo dedicato a musical, si presenta all'Ariston con una serenità ritrovata, consapevole delle possibili reazioni del pubblico e della critica.