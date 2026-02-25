Sal Da Vinci | Neomelodico sì ma senza razzismo

Sal Da Vinci ha deciso di tornare sul palco dell’Ariston dopo 17 anni, portando in gara la canzone “Per sempre sì”. La sua partecipazione deriva dalla voglia di riscoprire il suo stile neomelodico senza tollerare atteggiamenti razzisti. La scelta di ripresentarsi davanti al pubblico ha suscitato molta attenzione tra gli appassionati. La sua esibizione promette di essere un momento di energia e sincerità. La gara entra nel vivo con questa nuova esibizione.

Sanremo 76 Intervista al cantautore, di ritorno al festival a 17 anni dalla sua ultima partecipazione, in gara con «Per sempre sì» A distanza di 17 anni dalla sua ultima partecipazione in gara, Sal Da Vinci torna da protagonista tra i Big sul palco dell’Ariston con la scatenata Per sempre sì. Un ritorno gioioso per un cantautore che non ama per nulla la competizione ma considera questo comeback come «un regalo che ho ricevuto dopo tanti tentativi ma soprattutto dopo tanta gavetta. Ho apprezzato davvero l’invito di Carlo Conti». Sal parla di gavetta per l’appunto, quella che ha iniziato fin dalla tenerissima età in giro per il mondo con papà Mario. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Sanremo, Sal Da Vinci: «Vogliono infastidirmi, ma per me essere neomelodico non vuol dire essere trash». L’intervistaSal Da Vinci afferma che chi cerca di infastidirlo lo fa perché non comprende il valore della musica neomelodica.

Sanremo 2026: Sal Da Vinci sfida i pregiudizi con un inno neomelodicoSal Da Vinci porta il suo stile neomelodico a Sanremo 2026, sfidando i pregiudizi sulla musica partenopea.

Sal Da Vinci in concerto a Piazza Plebiscito

