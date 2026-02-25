Le pagelle | Lamborghini brutta copia della Carrà 4; Pravo non aggiunge nulla alla storia 5,5

Il giudizio sulle performance della prima serata del Festival della Canzone Italiana deriva da critiche dirette ai partecipanti. La Lamborghini riceve un 4, considerata una versione poco convincente rispetto alla Carrà, mentre Pravo ottiene un 5,5, senza offrire novità significative. Le valutazioni sono basate sulle esibizioni e sulla capacità di coinvolgere il pubblico in un contesto che premia l’originalità e l’energia. La serata prosegue con altre esibizioni da valutare attentamente.

Sale sul palco a sorpresa e forse era meglio di no. La sua imitazione incespicata di Laura Pausini dura poco, ma quel poco che basta per sperare che finisca velocemente. Aridatece Pucci! "Passeranno classifiche e Sanremi", ma una canzone così, fragile e solida allo stesso tempo, si merita una vita lunga. Vizi e vizietti dell'Italia raccontati al bancone di un saloon del vecchio west con le ballerine in tutù tricolore. Contrasto o confusione? Ognuno è un'opera d'arte ci rassicura la canzone della divina. Patty lo è un po' di più di tutti noi. La canzone un po' meno. Una riga che non c'era bisogno di aggiungere al suo curriculum.

Elettra Lamborghini: "Canto la leggerezza. E penso a Raffaella Carrà"Elettra Lamborghini ha dichiarato di cantare la leggerezza e di pensare a Raffaella Carrà, dopo aver ricevuto voti bassi per il suo brano Voilà al Festival di Sanremo.

Elettra Lamborghini, piume e abito oro per un look Barocco: a Sanremo l’omaggio a Raffaella CarràElettra Lamborghini ha scelto un abito dorato e piume per rendere omaggio a Raffaella Carrà a Sanremo, attirando subito l’attenzione del pubblico.