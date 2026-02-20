sanremo per bookies tommaso paradiso e sayf i favoriti fra i debuttanti

Sanremo, per i bookmaker Tommaso Paradiso e Sayf sono i candidati più probabili tra i debutti. La presenza di questi artisti ha attirato l’attenzione degli scommettitori, che puntano su di loro come possibili sorprese. Paradiso, noto per le sue hit pop, si presenta con una canzone molto ascoltata in radio, mentre Sayf, giovane talento emergente, ha già conquistato i social. I fan sono impazienti di vederli esibirsi sul palco dell’Ariston, che tra pochi giorni aprirà i battenti.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Manca ormai pochissimo all'inizio della 76ma edizione del Festival di Sanremo e la curiosità cresce anche attorno a chi affronta per la prima volta il palco più prestigioso della musica italiana. Come se la caveranno i debuttanti? Secondo gli esperti Sisal, tra i nuovi protagonisti in gara emergono alcuni artisti che hanno maggiori probabilità di piazzarsi nella Top5 della classifica finale. Chi sono quindi i debuttanti con più chance di avvicinarsi a questo piazzamento? Ottime le probabilità per Tommaso Paradiso e Sayf che rispettivamente offerti a 1,33 e 1,65 sembrerebbero avere tutte le carte in regola per conquistare l'impresa.🔗 Leggi su Iltempo.it

