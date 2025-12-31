Le nuove scoperte musicali della settimana – #45

Ecco le principali scoperte musicali della settimana #45, dicembre 2025, selezionate dallo staff di Atom Heart Magazine. Questa rubrica offre un’accurata panoramica sulle novità più interessanti del panorama musicale, per restare aggiornati con attenzione e senza eccessi. Scopri i brani e gli artisti emergenti più rilevanti, in un’analisi sobria e accurata delle ultime tendenze musicali.

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana #45 (Dicembre 2025). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #45 – Tutte le aggiunte. Dove ascoltare la playlist. Nuove Scoperte #45 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Chloe Saint – Viral. JENNY & ME – Puzzle. Reel – Stolen Dreams. DESU TAEM – Truthfully? I Lied. DESU TAEM – Super Sexy She-Cyclops Girlfriend. Nestore – Mattina. Aaron Asteria – Space Beach. Cristiano Cosa feat. Roberto Angelini – Vivere Per Me (The Loft Session Live Session). Michael Lyon – Standing In The Breach. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

