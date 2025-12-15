Le nuove scoperte musicali della settimana – #44
Ecco le più interessanti scoperte musicali della settimana #44, selezionate dallo staff di Atom Heart Magazine. Un viaggio tra nuovi artisti e brani, tra sonorità innovative e influenze diverse, che offre uno sguardo aggiornato sulle tendenze musicali di dicembre 2025.
Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana #44 (Dicembre 2025). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #44 – Tutte le aggiunte. Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify). Dove ascoltare la playlist. Nuove Scoperte #44 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Siren – Siren Heroine. Heartwish – I don't wanna let you go. Logan Garrett – No Me Amen (feat. Sasha Wrist). Simplify – I Know Why. Janiq – COBRA. Lamont Jackson – Levitate (Remix 2025). Kandro Secondo – NO TIME. Shari ( Spotify = SHAHRI ) – Subhanallah.
