Le nostre strade tornino sotto l’Anas

Il maltempo ha causato gravi danni alle strade di Città di Castello, portando alla luce la mancanza di interventi adeguati. La gestione provinciale si dimostra inadeguata a garantire interventi rapidi e duraturi. Per questo, si chiede che le strade, di competenza provinciale, tornino sotto il controllo di Anas, che può assicurare una manutenzione efficace. La proposta mira a migliorare la sicurezza e la qualità delle vie di collegamento locali.

CITTÀ DI CASTELLO - "Le strade di competenza provinciale che attraversano il nostro territorio devono tornare sotto la gestione di Anas: è l’unica garanzia per una manutenzione strutturata". Il sindaco Luca Secondi ha ribadito con forza questa posizione durante l’ultimo consiglio comunale, rispondendo a un’interrogazione del capogruppo della Lega Valerio Mancini, sulla situazione della Sr 221 (Città di Castello - Arezzo). Il consigliere chiedeva la riclassificazione e il passaggio di gestione della strada dalla competenza regionale ad Anas. L’amministrazione rivendica da anni questo passaggio di competenze, considerando tali arterie non semplici strade locali, ma percorsi di collegamento interregionali ad altissimo volume di traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

