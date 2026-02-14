Ciclone Harry | Anas al lavoro per ripristinare le strade e isolare Niscemi ripartono i collegamenti vitali

Il ciclone Harry ha colpito Niscemi, causando danni alle strade e isolando il paese, e l’Anas sta intervenendo per riaprire i collegamenti vitali. La strada principale che collega Niscemi con le zone vicine è stata interrotta a causa di alberi caduti e frane, rendendo difficile l’accesso ai servizi essenziali. Le squadre dell’azienda stradale stanno lavorando senza sosta per rimuovere detriti e riparare le carreggiate, cercando di ripristinare quanto prima la viabilità. La priorità resta quella di mettere in sicurezza le strade e permettere il transito di mezzi di soccor

Niscemi nel Mirino della Tempesta: Anas Interviene per Riconnettere una Comunità Isolata. Niscemi, piccolo centro in provincia di Caltanissetta, si trova ad affrontare un'emergenza infrastrutturale dopo i danni causati dal ciclone Harry. L'Anas Sicilia, con un sopralluogo effettuato oggi, 14 febbraio 2026, ha avviato le operazioni per ripristinare le strade provinciali 35 e 82, arterie vitali per la connettività della zona e attualmente impraticabili. L'intervento, richiesto dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, mira a scongiurare l'isolamento del territorio e a favorire la ripresa economica. Niscemi riparte dopo la frana: Anas al lavoro su strade provinciali per ripristinare collegamenti e sicurezza. A Niscemi, una frana ha danneggiato le strade provinciali, spingendo Anas a intervenire subito per riparare i collegamenti e garantire la sicurezza. Tregua per il ciclone Harry, autorità al lavoro per ripristinare i danni Il ciclone Harry ha interessato Catania e la Sicilia orientale, provocando danni e disagi nelle zone di viale Kennedy alla Plaia, Ruggero di Lauria, Artale Alagona a Ognina e San Giovanni Li Cuti.