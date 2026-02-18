Qui con me di Serena Brancale a Sanremo 2026 | significato emozioni e cosa racconta la canzone

Serena Brancale ha portato a Sanremo 2026 la canzone “Qui con me” per raccontare la sua esperienza personale e le emozioni che prova quando è lontana dai suoi cari. La scelta del brano nasce dalla voglia di condividere un momento di intimità, in un anno in cui molti artisti cercano di trasmettere autenticità. La cantante vuole far sentire al pubblico la forza delle connessioni umane, anche attraverso parole semplici e un sound delicato. La canzone, infatti, parla di quanto il sostegno delle persone vicine possa essere un rifugio nei momenti difficili.

Serena Brancale porta a Sanremo 2026 un brano che colpisce per sincerità e delicatezza: "Qui con me". È una canzone che non cerca l'effetto, non punta su frasi ad "impatto social", ma sceglie la strada più difficile e più vera: quella dell'intimità. "Qui con me" suona come una lettera sussurrata, un dialogo che continua anche quando la vita ha già imposto una distanza. Il significato: una dedica che nasce dall'assenza. Il cuore del brano è un messaggio rivolto a una persona fondamentale, una presenza che non c'è più ma che continua a vivere nelle cose piccole: nei gesti, nelle abitudini, nelle parole che ci restano addosso.