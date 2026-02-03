La beauty guru di Hollywood svela il trattamento che le ragala capelli lucenti corposi ma anche un prezioso relax olistico | il rituale di head spa orientale

Gwyneth Paltrow rivela il suo segreto di bellezza: un rituale di head spa orientale. La star di Hollywood si affida a questo trattamento per avere capelli lucenti e corposi, ma anche per rilassarsi completamente. La Paltrow, appassionata di self care, non perde occasione di condividere le sue pratiche preferite per prendersi cura di sé.

A ppassionatissima di tutto ciò che a che fare con il self care, Gwyneth Paltrow fa sapere qual è il rituale benessere preferito per i suoi capelli, sempre lucenti e corposi. In una recente intervista rilasciata al magazine Byrdie, l’attrice e founder di Goop ha raccontato le virtù del trattamento head spa giapponese o coreano. Un boost per la sua lucente chioma biondo Scandinavia. Ansia? I consigli di Gwyneth Paltrow: respirare, passeggiare e. urlare contro i cespugli X Cos’è il trattamento di Head spa giapponese che sogna Gwneth Paltrow. Head spa orientale: una pratica che unisce bellezza e benessere, come spesso accade quando si tratta di rituali orientali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

