La beauty guru di Hollywood svela il trattamento che le ragala capelli lucenti corposi ma anche un prezioso relax olistico | il rituale di head spa orientale

Da iodonna.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gwyneth Paltrow rivela il suo segreto di bellezza: un rituale di head spa orientale. La star di Hollywood si affida a questo trattamento per avere capelli lucenti e corposi, ma anche per rilassarsi completamente. La Paltrow, appassionata di self care, non perde occasione di condividere le sue pratiche preferite per prendersi cura di sé.

A ppassionatissima di tutto ciò che a che fare con il self care, Gwyneth Paltrow fa sapere qual è il rituale benessere preferito per i suoi capelli, sempre lucenti e corposi. In una recente intervista rilasciata al magazine Byrdie, l’attrice e founder di Goop ha raccontato le virtù del trattamento head spa giapponese o coreano. Un boost per la sua lucente chioma biondo Scandinavia. Ansia? I consigli di Gwyneth Paltrow: respirare, passeggiare e. urlare contro i cespugli X Cos’è il trattamento di Head spa giapponese che sogna Gwneth Paltrow. Head spa orientale: una pratica che unisce bellezza e benessere, come spesso accade quando si tratta di rituali orientali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la beauty guru di hollywood svela il trattamento che le ragala capelli lucenti corposi ma anche un prezioso relax olistico il rituale di head spa orientale

© Iodonna.it - La beauty guru di Hollywood svela il trattamento che le ragala capelli lucenti, corposi, ma anche un prezioso relax olistico: il rituale di head spa orientale

Approfondimenti su Gwyneth Paltrow HeadSpa

È il momento di investire sul trattamento riparatore per capelli più venduto che piace anche alle celebrities

La make-up artist guru del Medio Oriente svela i beauty look del red carpet da copiare per le feste

Mariam Khairallah, make-up artist di fama internazionale e senior global artist di MAC Cosmetics, condivide i beauty look più iconici sfoggiati sul red carpet del Red Sea Film Festival.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gwyneth Paltrow HeadSpa

Argomenti discussi: Questo ingrediente è scientificamente provato che stimola la produzione di collagene; La beauty routine di Leonardo Di Caprio costa 25mila dollari al mese; Ci siam cascate di nuovo con Alessandra Faiella al Teatro Leonardo; Yerin Ha, chi è il diamante della quarta stagione di Bridgerton e qual è il segreto della sua glass skin coreana.

La guru da un miliardo di dollari: costruire un impero beauty grazie ai giovaniL’ultima volta che ho intervistato Bobbi Brown è stata vent’anni fa. Allora la make-up artist, diventata guru e magnate della bellezza, era ancora a capo dell’omonimo brand che aveva fondato nel 1991 ... ilsole24ore.com

Sofia Richie: la beauty guru non è certo sparita e ha un nuovo (particolare) segreto longevity. Spoiler: il colostroA colpi di make-up nude, luminosi e minimal-chic e una chioma semplice ma sempre impeccabile, è diventata presto un punto di riferimento beauty anche per diversi brand cosmetici che l'hanno voluta ... vanityfair.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.