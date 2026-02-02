Grattini da professionisti la nuova frontiera del benessere arriva a Modena

A Modena apre un nuovo spazio dedicato al relax chiamato “Grattineria”. Si tratta di un luogo che offre trattamenti di benessere con i “grattini professionali”, una tecnica che combina coccole e carezze per aiutare a rilassarsi e prendersi cura di sé. La novità sta nel fatto che questa tecnica si sta diffondendo come una delle nuove frontiere del benessere in città.

Nella terra dei motori e del cemento, apre un tempio dedicato alla dolcezza. Successo e richieste immediate per ricevere coccole e grattini a pagamento A Modena é ormai nota l'apertura di un nuovo spazio dedicato al relax e alla cura di sé: si chiama “Grattineria” ed è una delle prime realtà in città a proporre trattamenti di benessere basati sui cosiddetti “grattini professionali”, coccole e carezze. La sede si trova in via Schio, all’interno di un centro estetico già avviato, e nasce dall’idea di due giovani imprenditori romani che hanno deciso di trasformare un gesto semplice e familiare in un’esperienza strutturata e pensata per contrastare stress e tensioni quotidiane.🔗 Leggi su Modenatoday.it

