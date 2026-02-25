Sono 14 le Azzurre convocate ma solo 12 voleranno a San Juan di Porto Rico per giocare il torneo in programma dall’11 al 17 marzo? In vista degli impegni continentali che definiscono le qualificazioni al Mondiale, la nazionale femminile affronta il pre-Mondiale con una breve fase di raduno e una finestra di partenza verso Porto Rico. L’appuntamento, in programma dall’11 al 17 marzo 2026 a San Juan, rappresenta una tappa cruciale per centrare l’obiettivo di Berlino 2026. Le sfide in programma serviranno a misurare il ritmo e la coesione del gruppo in vista della competizione iridata. Sono quattordici le convocate complessive, con dodici atlete che prenderanno parte al torneo a San Juan. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Le convocate di Capobianco per il torneo pre-Mondiale di basket femminile

Leggi anche:

Basket femminile, le convocate dell’Italia per il torneo pre-Mondiale: Kacerik, Zanardi e Osazuwa le novità

Basket, Italia femminile verso il pre-Mondiale: 14 convocate per San Juan, obiettivo Berlino 2026

Temi più discussi: Nazionale Open 3x3 Femminile, le convocate per il raduno di Roma (9-11 marzo); World Cup 2027 Qualifiers. I convocati del CT Luca Banchi per la doppia sfida alla Gran Bretagna; Copa del Rey. Vince Baskonia. Le felicitazioni del presidente Petrucci a coach Galbiati; Next Gen Femminile, alla scoperta della Polisportiva Battipagliese.

Italia | Pre-Mondiale (San Juan, 11-17 marzo), le Azzurre convocate da coach CapobiancoLo staff tecnico coordinato da coach Andrea Capobianco ha diramato la lista delle convocate in vista del torneo pre-Mondiale in programma a San Juan di Porto Rico dall’11 al 17 ... pianetabasket.com

Italbasket Femminile, le Azzurre convocate per il Pre-MondialeLo staff tecnico coordinato da coach Andrea Capobianco ha diramato la lista delle convocate in vista del torneo pre-Mondiale in programma a San Juan di Porto Rico dall’11 al 17 ... pianetabasket.com

Le convocate per il pre-Mondiale Sono 14 le Azzurre convocate ma solo 12 voleranno a San Juan per giocare il torneo in programma dall’11 al 17 marzo, tappa obbligata per ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 (Berlino, 4-13 sette - facebook.com facebook