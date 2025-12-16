Occupazione giovanile l’allarme di Ditto sulla Campania

L'occupazione giovanile in Campania rappresenta una sfida cruciale per lo sviluppo regionale. Nonostante gli sforzi, la regione continua a fronteggiare un rischio crescente di emigrazione tra i giovani, evidenziando un divario tra politiche adottate e risultati concreti. La situazione richiede un'attenzione costante per invertire questa tendenza e favorire opportunità sostenibili.

Una regione a rischio fuga dei giovani. In Campania il tema dell’occupazione giovanile resta centrale ma irrisolto, sospeso tra buone intenzioni e risultati discontinui. A riaccendere il confronto è Enrico Ditto, imprenditore e attivista impegnato da anni nella formazione professionale, che individua nel 2026 una data spartiacque per il destino della regione. Secondo Ditto, senza una scelta politica netta e duratura sul lavoro giovanile, il rischio concreto è quello di ritrovarsi, nel giro di pochi anni, con una Campania impoverita delle sue energie migliori. Il problema, spiega, non è la mancanza di iniziative, ma la loro frammentarietà. Parlami.eu

