Decreto bollette atteso in Cdm Salvini chiede risorse alle banche

Matteo Salvini ha chiesto alle banche di contribuire al decreto bollette, che sarà discusso mercoledì in Consiglio dei ministri. Il leader della Lega insiste sulla necessità di trovare nuove risorse finanziarie per sostenere le famiglie e le imprese colpite dai rincari energetici. Salvini ha dichiarato che anche il settore bancario dovrebbe fare la sua parte e contribuire con un “sacrificio” per aiutare il Paese a fronteggiare questa emergenza.

Il decreto legge sulle bollette, che taglierà i costi dell'elettricità a famiglie e imprese, arriverà mercoledì pomeriggio in Consiglio dei ministri. Ma, riguardo al provvedimento, questa finora è l'unica notizia certa, confermata sia da Palazzo Chigi che dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Per il resto, il decreto bollette è ancora un cantiere. Un testo definitivo sul tavolo del ministro Gilberto Pichetto non c'è ancora. I tecnici del Mase e di Chigi lavoreranno fino all'ultimo minuto, per sciogliere i nodi più intricati. Il risparmio atteso per famiglie e imprese si aggira sui 2,5 - 2,6 miliardi di euro.