Fis Para Alpine Italia sul podio con Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli

A Santa Caterina Valfurva si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo Fis Para Alpine, nonostante le condizioni di nevischio. La competizione ha visto protagonisti atleti paralimpici italiani come Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli, che hanno conquistato un meritato podio in una giornata difficile.

Giornata di nevischio a Santa Caterina Valfurva, dove questa mattina si è comunque regolarmente svolta la prima gara del circuito Fis Para Alpine, la Coppa del Mondo degli atleti paralimpici. Nonostante la scarsa visibilità, gli atleti si sono cimentati a gran velocità sulla pista Deborah.

