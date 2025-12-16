Fis Para Alpine Italia sul podio con Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli
A Santa Caterina Valfurva si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo Fis Para Alpine, nonostante le condizioni di nevischio. La competizione ha visto protagonisti atleti paralimpici italiani come Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli, che hanno conquistato un meritato podio in una giornata difficile.
Giornata di nevischio a Santa Caterina Valfurva, dove questa mattina si è comunque regolarmente svolta la prima gara del circuito Fis Para Alpine, la Coppa del Mondo degli atleti paralimpici. Nonostante la scarsa visibilità, gli atleti si sono cimentati a gran velocità sulla pista Deborah. Sondriotoday.it
