Lazio approvata la Legge per la Montagna | incentivi per chi coltiva terre abbandonate

Nuova linfa per le "terre alte" della regione. Il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato all'unanimità la legge n. 19326, intitolata "Contributi per favorire l’uso agricolo delle zone montane". Un provvedimento atteso, che mira a contrastare lo spopolamento e il dissesto idrogeologico attraverso il recupero dei terreni incolti. Il testo, che ha visto come primo firmatario il consigliere regionale Flavio Cera – figura politica storicamente vicina alle tematiche di Uncem –, ha raccolto il consenso trasversale dell'aula. «Siamo da sempre in prima linea nella battaglia per la salvaguardia delle terre incolte – dichiara il Presidente Bellucci – considerandole non solo un patrimonio da tutelare, ma una risorsa insostituibile per l'economia delle genti della Montagna. L'obiettivo è trasformare i centri montani in luoghi dove restare e vivere bene, non solo cartoline turistiche». 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Legge sulla montagna, via libera ai nuovi criteri: incentivi per docenti e scuole nei 3.715 comuni beneficiariLa Conferenza unificata ha dato il via libera ai nuovi criteri della Legge sulla montagna.

Legge sulla montagna, via libera ai nuovi criteri: incentivi per docenti e scuole nei 3.715 comuni beneficiari [ELENCO]La Conferenza unificata ha dato il via libera ai nuovi criteri per la legge sulla montagna.

Temi più discussi: Approvata all'unanimità la legge sui contributi per l'uso agricolo delle zone montane; Approvata in commissione proposta di legge per riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio per circa 1,8 milioni di euro; Tampon tax, Lazio prima regione in Italia a ridurre l'iva sugli assorbenti; Uso agricolo delle zone montane, Fdi Regione Lazio: Approvata Pl che sostiene sviluppo e contrasta abbandono.

Lazio. Approvata legge su Alzheimer. Polverini: E’ una risposta alle famiglieIl Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mario Abbruzzese, ha approvato ieri il Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer- Perusini ed altre forme di demenza ... quotidianosanita.it

Crea (Civica Rocca): Regione lazio, agevolazioni fiscali per valorizzare il patrimonio culturaleNewTuscia – ROMA – Oggi in commissione bilancio è stata approvata la proposta di legge Agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico che introdu ... newtuscia.it

Approvata in commissione proposta di legge per riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio per circa 1,8 milioni di euro Leggi la notizia consiglio.regione.lazio.it/vw=commission… #SentenzaTar #Rifiuti #DebitiFuoriBilancio #ConsiglioRegionale # x.com

Approvata in commissione Bilancio la proposta di legge sulle agevolazioni fiscali a sostegno del patrimonio culturale e paesaggistico Credito di imposta sull’Irap fino a 20mila euro. Stanziati 534mila euro per ciascuna annualità 2027 e 2028 e 80mila euro - facebook.com facebook