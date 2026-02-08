Meloni difende Pucci che rinuncia a Sanremo le critiche dell' opposizione | 10 giorni per un post su Niscemi

Meloni difende Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare a Sanremo, ma le opposizioni non ci stanno. Pd, M5S e Renzi criticano duramente il governo, accusandolo di non occuparsi delle vere emergenze come la crisi sociale ed economica. In soli dieci giorni, invece, si sono concentrati su un post su Niscemi. La polemica si infiamma, mentre si alza il tiro tra chi chiede azioni concrete e chi difende le scelte del ministro.

Sanremo, Pucci e la difesa di Meloni Il caso Andrea Pucci che rinuncia al Festival di Sanremo si è trasformato in un nuovo terreno di scontro politico. Le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta pubblicamente in difesa del comico, hanno acceso una dura reazione delle opposizioni. Secondo esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva, l’intervento della premier rappresenta un segnale distorto delle priorità dell’esecutivo. L’accusa al governo è di concentrare l’attenzione sullo spettacolo mentre il Paese affronta emergenze sociali, economiche e territoriali di grande portata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La politica si muove a ritmo diverso: dieci giorni sono passati senza che nessuno si occupi di Niscemi, mentre a Sanremo bastano trenta minuti per parlare di Pucci.

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo.

Meloni difende Pucci e attacca la sinistra: Clima d’odio e deriva illiberale spaventosaLa destra fa quadrato intorno al comico dopo la rinuncia a Sanremo per le polemiche che lo hanno investito nei giorni scorsi ... repubblica.it

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: La deriva illiberale della sinistra sta diventando spaventosaAndrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo giorni di polemiche e critiche ... dire.it

Il tweet di Giorgia Meloni è molto grave per più motivi. In primis, perché difende esplicitamente un “comico” definendo lavoro ciò che invece è espressione di razzismo, sessismo, omofobia, antimeridionalismo… In una parola: intolleranza. Certo, direte voi, non facebook

Mentre in Sicilia si contano 2 miliardi di danni e oltre 1500 persone sono senza casa, Giorgia Meloni pensa a Sanremo e difende una persona che basa la sua "comicità" su frasi omofobe, misogine e razziste. Sono queste le priorità della premier che pensa so x.com