Dietro le quinte del mestiere del poliziotto online su RaiPlay Sound il podcast La squadra

Scopri il mondo della Polizia di Stato con il podcast

La Polizia di Stato, dietro le quinte e dietro la divisa: le tecniche investigative e le attività operative sempre più specializzate, ma anche la passione, le emozioni, i sacrifici della vita del poliziotto. È on line sulla piattaforma Rai Play Sound il nuovo podcast La squadra. Il mestiere del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it