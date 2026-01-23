Il lavoro c’è mancano i lavoratori Imprese alla ricerca delle competenze perdute

Il mercato del lavoro offre opportunità, ma molte imprese trovano difficoltà nel reperire le competenze adeguate. Le trasformazioni tecnologiche e organizzative richiedono professionalità specifiche che spesso risultano scarse sul mercato. Questa carenza di competenze rappresenta una sfida per le imprese, che devono investire in formazione e aggiornamento per mantenere competitività e rispondere alle nuove esigenze del mercato.

Il lavoro non manca. A mancare, sempre più spesso, sono le competenze necessarie per affrontare le trasformazioni in atto. È il paradosso che attraversa oggi il mercato del lavoro italiano e che colpisce in modo particolare le micro e piccole imprese e il mondo artigiano, chiamati a competere in.🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Studenti lavoratori, competenze digitali e AI. Universitas Mercatorum inaugura l’anno accademico tra imprese e leadership Leggi anche: "Mancano leadership e competenze". L'affondo di Montezemolo alla Ferrari Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Area del cratere, il lavoro c’è ma non si trova il personale. Castelli: In tre anni forte crescita però c’è un disallineamento; e-work lancia Ripartiamo insieme; Stipendi e inflazione, quando il lavoro non paga; Il lavoro occasionale in agricoltura dopo la stabilizzazione normativa. Area del cratere, il lavoro c’è ma non si trova il personale. Castelli: «In tre anni forte crescita però c’è un disallineamento»ASCOLI In questi tre anni la dinamica occupazionale dei comuni del cratere sisma 2016 appare in media migliore rispetto non solo al dato medio italiano, ... msn.com Il lavoro c’è, ma non si vedeIl Molise soffre la mancanza di competenze specializzate, dall’innovazione ai settori più tradizionali come l’edilizia e il turismo. Il contesto locale con carenza di infrastrutture, trasporti a ... rainews.it Non mancano interventi anche nei quartieri più periferici. In questi giorni siamo nel quartiere Basson, dove è stata sistemata piazzetta Maestri del Lavoro insieme alla via di accesso. Era una situazione segnalata da tempo dai residenti, soprattutto per gli allag facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.