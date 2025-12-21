In Umbria, la mancanza di giovani manager rappresenta una sfida crescente per le imprese locali. L'assenza di un ricambio generazionale mette a rischio la continuità aziendale, non solo per motivi economici ma anche per la mancanza di chi possa guidare e mantenere in vita le imprese. La questione non riguarda solo la sopravvivenza, ma anche la capacità di trasmettere competenze e valori alle future generazioni.

Il vero problema imprenditoriale dell’Umbria adesso si chiama anche "continuità". Molte imprese non chiudono perché non stanno in piedi, ma perché non c’è chi le prenda in mano. È una differenza sostanziale, che cambia completamente l’agenda delle politiche economiche: non solo sostegno alle imprese in difficoltà, ma difesa di imprese sane che rischiano di scomparire per mancanza di ricambio generazionale. Basti pensare che gli under 35 rappresentano meno del 9%, a fronte di una media italiana prossima all’11% e percentuali più alte nel Mezzogiorno. Il quadro emerge da uno studio della Camera di Commercio dell’Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mancano giovani manager. Niente ricambio generazionale. Imprese a rischio chiusura

