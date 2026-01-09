Lavoratori mobilitati all’Asl Salerno la Fisascat Cisl provinciale sospende lo sciopero

Lavoratori dell’Asl Salerno, la Fisascat Cisl provinciale ha deciso di sospendere temporaneamente lo sciopero dei servizi di pulizia e ausiliariato. La scelta è stata presa per favorire il confronto e trovare soluzioni condivise. La mobilitazione, avviata nelle scorse settimane, si ferma almeno in questa fase, mantenendo aperti i canali di dialogo tra le parti coinvolte.

Si ferma, almeno per ora, la protesta dei lavoratori addetti ai servizi di pulizia e ausiliariato nelle strutture sanitarie della provincia di Salerno. La Fisascat Cisl di Salerno ha annunciato la sospensione dello sciopero previsto per lunedì 12 gennaio, accogliendo la richiesta arrivata dalla Prefettura di Salerno. La decisione è maturata dopo l'invito a congelare temporaneamente la mobilitazione per consentire una fase di verifica e di approfondimento sul quadro complessivo dei fabbisogni, con l'obiettivo di aprire un confronto tecnico e chiarire le criticità segnalate.

