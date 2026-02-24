Lavoro a rischio nell’appalto Asl Salerno proclamato sciopero da Fisascat Cisl e Filcams Cgil

Il perdurare della mancanza di risposte da parte della Regione Campania sulla gara Soressa ha causato lo sciopero annunciato da Fisascat Cisl e Filcams Cgil, che rappresentano i lavoratori dell’appalto per le pulizie dell’ASL di Salerno. Le organizzazioni sindacali contestano il ritardo nel chiarire le modalità di affidamento e temono ripercussioni sui posti di lavoro. L’azione di protesta mira a sollecitare un intervento immediato da parte delle autorità. La situazione resta critica e ancora senza soluzione concreta.

Tempo di lettura: 2 minuti Le organizzazioni sindacali Fisascat Cisl e Filcams Cgil denunciano il perdurare del silenzio da parte della Regione Campania rispetto alle problematiche connesse alla procedura di gara Soressa per l'affidamento del servizio di pulizia presso le strutture dell'ASL di Salerno. Nonostante le rassicurazioni dell'assessore regionale, Angelica Saggese, ad oggi non sono pervenute risposte concrete né garanzie a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori interessati dall'appalto. Persistono forti preoccupazioni in merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla continuità contrattuale, al mantenimento delle ore di lavoro e al rispetto delle condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento.