Lavori stradali sulla A19 Schifani | Accelerazione senza precedenti dei cantieri

Entro l’estate saranno ultimati gli interventi sul viadotto Alfio e nella Galleria Favilla. Entro dicembre è programmata la conclusione delle opere sul viadotto Imera e nella Galleria Fortolese Lo stato di attuazione del piano di manutenzione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, al 31 dicembre scorso, è stato al centro di una riunione a Palazzo d’Orléans. All'incontro, a due anni dalla nomina del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a commissario straordinario per il coordinamento degli interventi sull’autostrada, hanno partecipato i due sub commissari: Nicola Montesano, responsabile Anas in Sicilia, e Duilio Alongi, dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico. Il vertice ha consentito di fare il punto sull’avanzamento del piano complessivo che prevede 63 interventi, per un valore totale di 921,9 milioni di euro. Ma al di là dei numeri complessivi, sono soprattutto gli effetti concreti sulla viabilità a segnare il cambio di passo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Cantieri e limitazioni: la mappa dei lavori stradali e autostradali in provinciaA Verona, i cantieri aperti e le limitazioni alla circolazione sono tanti, a causa dei numerosi lavori in corso sulle strade e autostrade.

Lavori stradali, ecco i cantieri della settimanaEcco l’elenco dei lavori stradali programmati per questa settimana, incluso il periodo di Capodanno.

Ripartono i lavori sulla Palermo-Catania: dove e come cambia il traffico in autostradaTra oggi, lunedì 23, e domani, martedì 24 febbraio, partono i lavori in due tratti diversi della A19, ma sempre in direzione Palermo. Possibili disagi alla circolazione. I dettagli ... balarm.it

Lavori al via in due punti dell'autostrada Palermo-Catania, l'Anas: Cantieri chiusi prima di PasquaInterventi sul viadotto Himera II e sui viadotti Cubo e Perriera lungo l'A19. Previsti doppi sensi di marcia temporanei per garantire il traffico, ma i disagi alla circolazione saranno inevitabili ... palermotoday.it

PROROGA LAVORI STRADALI A SANT’ANGELO Il Comune di Gatteo informa che è stata prorogata l’Ordinanza n. 67/2025 per i lavori su Via San Martino e Via L. Da Vinci nella frazione di Sant’Angelo. Periodo: fino al 31 marzo 2026 (o comunque f - facebook.com facebook

#at_Prato da mercoledì 25 febbraio LINEA 212 deviata per lavori stradali sulla SP 5 a Campi Bisenzio (FI). Dettagli su at-bus.it/avvisi x.com