Lavora poco dicono i detrattori | solo 202 impegni ufficiali in un anno contro i 533 del padre Carlo In realtà il principe William sta lavorando su altri fronti e per minimizzare l' impatto della caduta di Andrea I suoi alleati? I Middleton

I commenti della Royal watcher Amanda Platell, apparsi oggi sul tabloid britannico Daily Mail, non piaceranno al principe William. La giornalista accusa l’erede al trono di non lavorare abbastanza: nel corso degli ultimi 12 mesi, il principe ha collezionato solo 202 impegni ufficiali, mentre il padre re Carlo, pur sottoponendosi ancora alle cure anticancro, ne ha completati ben 533, incluse tre importanti visite all’estero. I conti in tasca a William e Kate: quanto hanno guadagnato nel 2025? X Il principe William sotto accusa (ma la realtà è un’altra). In un periodo di crisi come l’attuale, sostiene Platell, e con una monarchia scheletrica per la mancanza di membri senior, il fatto che William insista a dedicarsi maggiormente alla famiglia può sembrare un atto di egoismo. Gli inglesi potrebbero staccarsi gradualmente dai Royal e l’istituzione finirebbe col soffrirne. Ma i sostenitori del principe corrono in sua difesa: in realtà, William sta lavorando parecchio, e da mesi, dietro le quinte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Antonio Caprarica: «Dopo l’arresto dell’ex Principe Andrea, Re Carlo dovrebbe abdicare. Solo Kate Middleton e William possono salvare la Corona»Antonio Caprarica sostiene che il recente arresto dell’ex Principe Andrea potrebbe spingere Re Carlo a rinunciare al trono.

Il principe William e Kate Middleton sul red carpet dei BAFTA sono la migliore risposta della royal family allo scandalo dell'ex principe AndreaIl principe William e Kate Middleton partecipano ai BAFTA per dimostrare il loro impegno nel mondo dello spettacolo e distogliere l’attenzione dallo scandalo dell’ex principe Andrea.

Argomenti discussi: Merz sfida le 8 ore: in Germania l’orologio del lavoro va riscritto; Stipendi fino a 2.500 euro al mese per lavorare nelle serre: Ma dicono sì solo gli stranieri; Guala Closures, revocato il pacchetto di scioperi: riaperta la trattativa; Il padre di Flora Tabanelli: Non guardiamo mai le sue gare dal vivo, il rifugio in Appennino richiede tanto lavoro. Siamo una famiglia affettuosa e poco pressante.

Le contraddizioni del sistema lavorativo sono davanti gli occhi di tutti ma la politica continua a fare poco o nulla per tutelare chi lavora. - facebook.com facebook