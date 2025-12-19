È l'aspirante concorrente più anziano nella storia di tutti i MasterChef del mondo ma, anche se non ha avuto il grembiule bianco, lui ha già vinto. E qui ci spiega perché. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Luciano Del Rio: «A 92 anni certe cose, come partecipare a MasterChef, o le fai o non le farai mai più. Ho bisogno di tenermi impegnato: da quando ho perso mia moglie la sera a casa mi sento solo»

