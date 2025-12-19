Luciano Del Rio | A 92 anni certe cose come partecipare a MasterChef o le fai o non le farai mai più Ho bisogno di tenermi impegnato | da quando ho perso mia moglie la sera a casa mi sento solo
È l'aspirante concorrente più anziano nella storia di tutti i MasterChef del mondo ma, anche se non ha avuto il grembiule bianco, lui ha già vinto. E qui ci spiega perché. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Luciano Del Rio, 92 anni, il concorrente più anziano di MasterChef Italia
Leggi anche: MasterChef Italia, chi è Luciano Del Rio: a 92 anni il concorrente più anziano al mondo
MasterChef Italia: chi è Luciano Del Rio, 92 anni, il concorrente più anziano al mondo; MasterChef 2025, Luciano Del Rio conquista i giudici a 92 anni; Chi è Luciano Del Rio, il concorrente di 92 anni di “Masterchef”; Luciano Del Rio, 92 anni, a MasterChef Italia: L'ultima follia della mia vita.
Chi è Luciano Del Rio, il concorrente di 92 anni di “Masterchef” - Originario di La Spezia dove frequenta il liceo scientifico, successivamente studia al Politecnico di Torino e poi all'Accademia Navale dell'Università di Genova, dove si specializza in ingegneria ... sorrisi.com
MasterChef 2025, Luciano Del Rio conquista i giudici a 92 anni - A 92 anni Luciano Del Rio entra a MasterChef 2025, conquistando giudici e pubblico. famigliacristiana.it
Chi è Luciano Del Rio, il concorrente più anziano di MasterChef Italia - A 92 anni, Luciano Del Rio ha conquistato un primato: è il partecipante più anziano nella storia del programma non solo in Italia. donnaglamour.it
"Fin dagli anni Settanta, quando iniziò a fare il direttore sportivo, Luciano Moggi valeva dai cinque ai sette punti in più in classifica, l’equivalente di una buona ala. Questo si diceva in giro e lui lo esibiva come un biglietto da visita. Acquistava giocatori bravi, cer - facebook.com facebook
Io amo Luciano. Che uomo eccezionale. Tra 8 anni… 1 SECOLO sulla Terra e la lucidità di un 40enne. Ma ci rendiamo conto @MasterChef_it #MasterChefIt x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.