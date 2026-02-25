Laura Pausini le sue case tra Roma Miami e Solarolo | eleganza radici e… musica

Artista tra le più premiate e amate al mondo, Laura Pausini ha costruito una carriera internazionale senza mai recidere il legame con le proprie origini. Dietro i palcoscenici globali e i riflettori dei grandi eventi – come il ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026 – c’è una dimensione privata fatta di famiglia, riservatezza e luoghi che raccontano la sua identità. Le sue abitazioni non sono semplici case di lusso, ma spazi che riflettono le diverse anime della cantante: la quotidianità romana, la dimensione internazionale di Miami e il cuore emotivo di Solarolo. Roma: la casa della quotidianità. La residenza principale di Laura Pausini si trova a Roma, in una zona elegante e discreta della Capitale. Qui vive con il marito Paolo Carta e la figlia Paola, lontano dall’esposizione mediatica più invadente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche:

Laura Pausini tra Olimpiadi e Sanremo: “Canto per amare la musica

Laura Pausini incanta San Siro: l’apertura olimpica tra musica e tricolore

Laura PAUSINI in concerto a Roma in 2023#live#concerto ##musica

Temi più discussi: Laura Pausini, tutti i look della prima serata di Sanremo 2026; Laura Pausini e il rapporto con Holden, figlio del marito: le sue parole; Laura Pausini e il dolce ricordo di Pino Daniele: ecco le sue parole; Da Sanremo al mondo: Laura Pausini orgoglio di Solarolo e ambasciatrice della Romagna.

Laura Pausini e il rapporto con Holden, figlio del marito: le sue paroleLaura Pausini è pronta al suo debutto sul palco dell'Ariston in qualità di co-conduttrice, al fianco di Carlo Conti, nelle cinque serate del Festival. A fare il tifo per lei, davanti alla tv saranno i ... today.it

Laura Pausini e il rapporto con la figlia Paola (ormai cresciuta): le foto, le parole e quando cantano insiemeSe il pubblico la conosce come star globale, Paola la chiama semplicemente mamma. E in quel ruolo, Laura Pausini mostra forse il lato più autentico. In vista del suo ritorno al Festival di Sanremo ... today.it

Cosa ha davvero detto Laura Pausini dopo l'esibizione di Sal Da Vinci Il malinteso nato su X durante Sanremo 2026 - facebook.com facebook

Laura Pausini fa il pieno di gaffe a #Sanremo2026 : dal doppio senso con il microfono alla farfallina di Belen x.com