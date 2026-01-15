Laura Pausini incanta San Siro | l’apertura olimpica tra musica e tricolore

Il 6 febbraio, l’Stadio San Siro ospiterà la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, con Laura Pausini come artista principale. L’evento segnerà l’inizio ufficiale della manifestazione sportiva, unendo musica e celebrazione del tricolore italiano. Questa occasione rappresenta un momento di rilievo per l’Italia, con un coinvolgimento internazionale e un’attenzione speciale alla cultura nazionale.

Laura Pausini sarà la protagonista musicale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che il 6 febbraio trasformerà lo Stadio San Siro in un palcoscenico mondiale. L’annuncio, arrivato in questi giorni dalla Fondazione Milano Cortina 2026, consacra l’artista romagnola come ambasciatrice dello spirito italiano davanti a miliardi di spettatori. Una voce che attraversa i confini. Con oltre 70 milioni di album venduti nel mondo, un Grammy Award, cinque Latin Grammy e una nomination agli Oscar, Laura Pausini rappresenta l’eccellenza musicale italiana oltre ogni confine geografico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

