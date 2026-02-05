Laura Pausini tra Olimpiadi e Sanremo | Canto per amare la musica
A due mesi dall’inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, Laura Pausini si prepara a tornare sulla scena musicale. La cantante si concentra su nuovi progetti, tra Olimpiadi e il suo ormai classico impegno a Sanremo. La sua voce sarà protagonista in un momento che promette di essere importante per la sua carriera.
**Laura Pausini tra Olimpiadi e Sanremo: “Canto per amore della musica”** A due mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, Laura Pausini si ritrova nel mirino di una nuova fase della sua carriera artistica. Con un nuovo album di cover, *Io canto 2*, e un ruolo centrale nella cerimonia ufficiale, la cantante italiana è ormai una presenza dominante tra gli eventi culturali del momento. Ecco il punto d’inizio: la sua partecipazione alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici, prevista per il 5 febbraio 2026, in programma a Milano, al posto di una tradizione ormai consolidata, che vede l’artista protagonista di un evento simbolico e internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Laura Pausini Olimpiadi
Laura Pausini superstar tra Olimpiadi e Sanremo: “Io canto (2) per amore della musica”
Laura Pausini si presenta ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina con un messaggio forte.
Laura Pausini: il 5 dicembre esce “Ritorno ad Amare”, primo singolo da Io Canto 2
Laura Pausini - La solitudine (Sanremo 1993 )
Ultime notizie su Laura Pausini Olimpiadi
Argomenti discussi: Laura Pausini superstar tra Olimpiadi e Sanremo: Io canto (2) per amore della musica; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO; Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina, ci sarà anche Matilda De Angelis: tutti i numeri del grande evento; Olimpiadi Milano Cortina, dove e quando vedere la Cerimonia di apertura dei Giochi.
Laura Pausini superstar tra Olimpiadi e Sanremo: Io canto (2) per amore della musicaLa popstar lancia il nuovo album di cover: Il mio omaggio a Lucio Dalla. La mia sorpresa ad Achille Lauro ... msn.com
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Tom Cruise a Mariah Carey a Laura Pausini: tutti i vip alla cerimonia di apertura. Dove vederla in tvManca sempre meno alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A tre giorni dall'inizio dei Giochi, la Cerimonia di Apertura, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro, si ... leggo.it
«Oggi c'è una grandissima notizia sul Festival di Sanremo: dopo 76 edizioni per la prima volta i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti dal presidente della facebook
Laura #Pausini al Tg1: esce venerdì 6 febbraio il nuovo album di cover “Io canto 2”. L’abbiamo incontrata. #Tg1 Giorgia Cardinaletti x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.