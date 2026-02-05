Laura Pausini tra Olimpiadi e Sanremo | Canto per amare la musica

A due mesi dall’inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, Laura Pausini si prepara a tornare sulla scena musicale. La cantante si concentra su nuovi progetti, tra Olimpiadi e il suo ormai classico impegno a Sanremo. La sua voce sarà protagonista in un momento che promette di essere importante per la sua carriera.

**Laura Pausini tra Olimpiadi e Sanremo: “Canto per amore della musica”** A due mesi dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, Laura Pausini si ritrova nel mirino di una nuova fase della sua carriera artistica. Con un nuovo album di cover, *Io canto 2*, e un ruolo centrale nella cerimonia ufficiale, la cantante italiana è ormai una presenza dominante tra gli eventi culturali del momento. Ecco il punto d’inizio: la sua partecipazione alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici, prevista per il 5 febbraio 2026, in programma a Milano, al posto di una tradizione ormai consolidata, che vede l’artista protagonista di un evento simbolico e internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Laura Pausini Olimpiadi

Laura Pausini si presenta ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina con un messaggio forte.

Laura Pausini - La solitudine (Sanremo 1993 )

Ultime notizie su Laura Pausini Olimpiadi

Laura Pausini superstar tra Olimpiadi e Sanremo: Io canto (2) per amore della musicaLa popstar lancia il nuovo album di cover: Il mio omaggio a Lucio Dalla. La mia sorpresa ad Achille Lauro ... msn.com

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Tom Cruise a Mariah Carey a Laura Pausini: tutti i vip alla cerimonia di apertura. Dove vederla in tvManca sempre meno alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A tre giorni dall'inizio dei Giochi, la Cerimonia di Apertura, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro, si ... leggo.it

«Oggi c'è una grandissima notizia sul Festival di Sanremo: dopo 76 edizioni per la prima volta i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti dal presidente della facebook

Laura #Pausini al Tg1: esce venerdì 6 febbraio il nuovo album di cover “Io canto 2”. L’abbiamo incontrata. #Tg1 Giorgia Cardinaletti x.com