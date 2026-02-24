Laura Pausini il gesto meraviglioso della figlia Paola prima di Sanremo 2026

Laura Pausini ha condiviso un momento toccante con la figlia Paola, che le ha regalato un biglietto scritto a mano poco prima di salire sul palco di Sanremo 2026. La giovane ha scritto parole di incoraggiamento e affetto, portando serenità alla cantante. La scena si è svolta nella sua casa, tra sorrisi e abbracci, rafforzando il legame tra madre e figlia. Questo gesto ha dato a Laura una forza speciale per affrontare la serata.

Alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2026, mentre l'attesa cresce e i preparativi entrano nella fase più intensa, per Laura Pausini è arrivato un gesto capace di superare qualsiasi tensione da debutto. Non un premio, non un riconoscimento ufficiale, ma un augurio intimo e personale, di quelli che restano impressi più di un applauso in platea. Quest'anno l'artista non salirà sul palco soltanto come ospite o cantante, ma vestirà i panni di co-conduttrice per tutte le serate della kermesse in onda su Rai 1. Un ruolo centrale, delicato, che la porterà a guidare il pubblico nel cuore dello spettacolo italiano per eccellenza.