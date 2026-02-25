Laura Pausini il debutto come co-conduttrice a Sanremo 2026 è all' insegna della classe di Giorgio Armani

Laura Pausini ha scelto di indossare tre abiti di Giorgio Armani per il suo debutto come co-conduttrice a Sanremo 2026, attirando l’attenzione con la sua eleganza. La cantante ha deciso di puntare sui capi della stessa maison che l’ha vestita fin dagli esordi, dimostrando un legame duraturo con il brand. La sua presenza sul palco si distingue per stile e raffinatezza, mentre la serata continua tra musica e moda.

«È stato un onore conoscere un Re» scrisse sui social nel giorno della scomparsa del signor Armani. «Mi ha accompagnata nei momenti più importanti della mia carriera non solo creando abiti ma standomi sempre accanto con la sua presenza» inoltre ebbe modo di raccontare in un'intervista rilasciata in quei giorni. Naturale quindi scegliere la maison per l'inizio di questo viaggio al fianco di Carlo Conti, consolidando un rapporto iniziato negli anni '90. All'epoca fu lui che si propose per vestirla.

