Laura Pausini omaggerà Giorgio Armani a Sanremo 2026

Laura Pausini renderà omaggio a Giorgio Armani durante la prossima edizione del Festival di Sanremo, prevista nel 2026. La cantante italiana ha deciso di dedicare un momento speciale al celebre stilista, che sarà ricordato anche attraverso una performance dedicata. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e ha già suscitato curiosità tra il pubblico.

In occasione del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini omaggerà il re della moda: Giorgio Armani. Lo stilista è venuto a mancare lo scorso settembre. Febbraio sarà un mese speciale per Laura Pausini. Venerdì 6 infatti la cantante rilascerà il suo nuovo album, Io canto 2, nel quale omaggerà alcuni dei più grandi cantautore italiani. Nella stessa giornata l'artista romagnola sarà tra gli ospiti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e si esibirà allo Stadio San Siro, in occasione dei uno degli eventi più importanti al mondo. Come se non bastasse, dal 24 febbraio la Pausini affiancherà Carlo Conti alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026 per tutte le cinque serate della kermesse musicale.

