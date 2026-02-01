Laura Pausini ha deciso di omaggiare Giorgio Armani con un breve gesto durante un evento recente. La cantante italiana si è fermata a parlare con i fan e ha dedicato qualche parola all’iconico stilista, dimostrando ancora una volta il suo rispetto per il mondo della moda. Nel frattempo, Ema Stokholma si prepara a tornare sul palco di Sanremo, tra entusiasmo e qualche cuore che batte più forte. E mentre le polemiche tra Mediaset e alcuni artisti sembrano allentarsi, si apre una piccola tregua nel panorama televisivo italiano.

Laura Pausini omaggia Giorgio Armani Non c’è Sanremo senza moda, e la regina di questa edizione non poteva deludere le aspettative. Laura Pausini, co-conduttrice accanto a Carlo Conti in tutte e cinque le serate del Festival, renderà omaggio a Giorgio Armani indossando creazioni Armani Privé, la linea di alta moda oggi affidata alla guida di Silvana Armani dopo la scomparsa dello stilista. Laura celebra l’eredità del maestro che le è sempre stato accanto nei momenti più importanti. Ema Stokholma tra Festival e amore Ema Stokholma torna protagonista a Sanremo tra Rai Radio2 e il PrimaFestival, che condurrà insieme a Carolina Rey e Manola Moslehi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Laura Pausini omaggia Giorgio Armani, Ema Stokholma tra Sanremo e amore e la «tregua» di Mediaset

Approfondimenti su Laura Pausini Giorgio Armani

Ema Stokholma e altre conduttrici sono state confermate come protagoniste di PrimaFestival, il programma che anticipa e commenta il Festival di Sanremo 2026.

Per la prima volta, Ema Stokholma si prepara a condurre il PrimaFestival di Sanremo 2026, affiancata da altre confermate conduttrici.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Laura Pausini Giorgio Armani

Argomenti discussi: Da Ghali ad Andrea Bocelli, passando per Laura Pausini: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Silvana Armani ricorda l’ultima volta che ha visto lo zio Giorgio | i dettagli del testamento.

Laura Pausini vince il Billboard Icon Award e omaggia Armani: «Il suo ultimo abito per me. Lo sento abbracciarmi»È un nuovo traguardo, forse uno dei più simbolici, nella carriera di Laura Pausini. La cantante, da trent’anni tra le voci italiane più riconosciute all’estero, ha ricevuto givedì sera a Miami il ... corriereadriatico.it

Laura Pausini vince il Billboard Icon Award e omaggia Armani: «Il suo ultimo abito per me. Lo sento abbracciarmi»La premiazione si è tenuta al James L. Knight Center, dove la cerimonia ha assunto i toni di una celebrazione personale e culturale È un nuovo traguardo, forse uno dei più simbolici, nella carriera di ... leggo.it

Laura Pausini - facebook.com facebook

. @LauraPausini sarà la co-conduttrice del Festival di #Sanremo2026. Dal 24 al 28 febbraio. x.com