Laura Pausini al centro della polemica per un fuori onda ma la verità è un’altra

Da novella2000.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
laura pausini al centro della polemica per un fuori onda ma la verit224 232 un8217altra
© Novella2000.it - Laura Pausini al centro della polemica per un fuori onda, ma la verità è un’altra

In queste ore a finire al centro della polemica sui social è stata Laura Pausini, per via di un fuori onda che ha attirato l’attenzione. Ecco però cosa è accaduto in realtà. Protagonista assoluta del Festival di Sanremo 2026 è senza dubbio Laura Pausini. La cantante romagnola infatti affiancherà Carlo Conti per tutte le cinque serate della kermesse musicale e di certo ci regalerà grandi emozioni. Solo ieri è andata in onda la prima puntata, durante la quale abbiamo ascoltato le 30 canzoni in gara. Tra battute, momenti emozionanti e tante risate, Laura è stata la star della serata e già in molti attendono con ansia di sentirla cantare. In attesa di scoprire cosa accadrà stasera, nelle ultime ore qualcosa ha travolto l’artista di Solarolo, che è già finita al centro della polemica sui social a causa di un fuori onda che ha attirato l’attenzione. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa sta accadendo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Laura Pausini al centro di una violenta polemica: Selvaggia Lucarelli la stronca, Fiorello al difendeIl ritorno discografico di Laura Pausini ha suscitato reazioni contrastanti, attirando l’attenzione dei media e del pubblico.

"Ma questa fa solo cover?". Scoppia la polemica su Laura Pausini, lo staff va su tutte le furie: "Portate rispetto"Recentemente si è sollevato un dibattito su Laura Pausini, coinvolgendo anche il suo staff che ha chiesto rispetto.

Laura Pausini travolta dall'odio social per la cover di Mengoni - La volta buona 20/01/2026

Video Laura Pausini travolta dall'odio social per la cover di Mengoni - La volta buona 20/01/2026

Temi più discussi: Elegante, ironica, al centro della scena: è Laura Pausini la vera vincitrice di Sanremo 2026; Laura Pausini e la dieta: il grande ritorno a Sanremo dopo un lungo percorso (non solo di carriera); Il collier di diamanti di Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026 è un gioiello ipnotico; Laura Pausini su RTL 102.5: Sanremo è un posto che può cambiarti la vita, a me l’ha cambiata.

laura pausini al centroSanremo, spunta un fuorionda assurdo di Laura Pausini: cosa ha detto davvero? La frase sulla droga spiazza ma è vera?Laura Pausini è finita al centro della bufera, durante la prima puntata del Festival di Sanremo, per via di una frase che avrebbe detto. donnapop.it

laura pausini al centroMamma non è successo niente, Laura Pausini e l'errore al Festival di SanremoLaura Pausini al centro della prima serata del Festival di Sanremo, altro scivolone della cantante romagnola durante la diretta, con un messaggio diretto alla mamma. notizie.it